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Haberler Galeri Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?

Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?

Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatar? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizdede etkili olan koronavirüs salgını sonrası ücretsiz izne çıkan vatandaşlar için maaş desteği verileceği açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izin maaş desteğinin miktarını açıkladı. Peki, ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Ücretsiz ini maaş şartları neler?

Giriş Tarihi: 13.04.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 12:46
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Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları neler? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında işverenlerin, içşileri 3 ay süreyle işten çıkartamayacağı açıklandı. Ücretsiz izne çıkan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hükümet çalışmalarını devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretiz izne çıkan vatandaşlar için müjdeli haberi vererek, 3 ay boyunca maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Peki, ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir? İşte cevaplar...

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Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 62 maddelik bir taslak metin hazırlandı. Taslak metinde yer alan bilgiye göre, işveren çalışanını 3 ay işten çıkartamayacak. İşveren isterse 3 ay ücretsiz izne çıkartabilecek.

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Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?

Bu durumda işçiye ücretsiz izin maaş desteği sağlanacak. Bu kapsamda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

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Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?

15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

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Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.