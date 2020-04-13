Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?

Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatar? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizdede etkili olan koronavirüs salgını sonrası ücretsiz izne çıkan vatandaşlar için maaş desteği verileceği açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izin maaş desteğinin miktarını açıkladı. Peki, ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Ücretsiz ini maaş şartları neler?