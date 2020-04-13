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1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
1000 TL sosyal yardım başvuruları için araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL sosyal yardım desteği verilmişti. Yapılan açıklamada, ilk ödemelerin ardından ikinci faz ve üçüncü faz destek ödemeleri gerçekleştirilecek. İkinci faz için başvuru alınmayacak. Üçüncü faz ödemeleri ise başvuru alındıktan sonra yapılacak. Peki, 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 15:46
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