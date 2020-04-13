1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım başvuru sayfası açıldı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 2 milyon 111 haneye 1000 TL sosyal yardım desteği yapıldı. Sosyal destek ödemeleri ikinci ve üçüncü faz olarak devam edecek. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, üçüncü faz ödemeler için başvuruların alınacağını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca vatandaş başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...