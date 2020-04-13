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1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvuruları için araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL sosyal yardım desteği verilmişti. Yapılan açıklamada, ilk ödemelerin ardından ikinci faz ve üçüncü faz destek ödemeleri gerçekleştirilecek. İkinci faz için başvuru alınmayacak. Üçüncü faz ödemeleri ise başvuru alındıktan sonra yapılacak. Peki, 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 15:46
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1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım başvuru sayfası açıldı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 2 milyon 111 haneye 1000 TL sosyal yardım desteği yapıldı. Sosyal destek ödemeleri ikinci ve üçüncü faz olarak devam edecek. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, üçüncü faz ödemeler için başvuruların alınacağını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca vatandaş başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI AÇILDI MI?

Birinci fazda 2 milyon 111 haneye haneye 1000'er liralık sosyal yardım ödemesi yapıldı. Gözler ikinci ve üçüncü faz ödemelerine çevrildi. İkinci faz için başvuru alınmayacak. Üçüncü faz ödemeleri ise başvuru yoluyla yapılacak.

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1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Ancak, başvuru sayfası henüz açılmadı. Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

2. FAZ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NEDİR?

İkinci faz sosyal yardım desteği, birinci fazda dağıtılan destekten faydalanmamış ve sosyal yardım alan 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000 TL yardımdır.

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1000 TL sosyal yardım e-Devlet başvuru sayfası açıldı mı? Sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?

3. FAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü faaz yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Sosyal destekten faydalanmayan koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlara yardım yapılacağı tahminler arasında.