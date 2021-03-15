Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, bitiyor mu? İşte kararlar...

Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Kabine toplantısı sonrasında ücretsiz izin desteği ve nakdi ücret desteği hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte, ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, bitiyor mu? İşte kararlar...