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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, bitiyor mu? İşte kararlar... Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, bitiyor mu? İşte kararlar...
Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Kabine toplantısı sonrasında ücretsiz izin desteği ve nakdi ücret desteği hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte, ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, bitiyor mu? İşte kararlar...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 21:32 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 21:32
Ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde yapılan ödemeler ise geçtiğimiz aylarda uzatılmıştı. Kabine toplantısı sonrasında ücretsiz izin desteğine yönelik araştırmalar sıklaştı. İşte, ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı, bitiyor mu? İşte kararlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ) NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada; Nakdi Ücret Desteği'nin 17 Mart'a kadar son kez uzatıldığı bildirilirken öte yandan açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ve teşviklerle koronavirüsten kaynaklanan sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SON KEZ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.
Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
ÇİFTÇİLERE DESTEK MÜJDESİ
Konuşmasında çiftçilere iki müjde veren Erdoğan, "Gübre desteklerini, küresel emtia fiyatlarındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, yüzde 100 artışla iki katına çıkarıyoruz.