Marketlerde artık satılmayacak! Onaylandığı an A101, ŞOK, Migros ve BİM'de o ürünler kaldırılacak

Marketlerde birçok ürün satışı müşterilerine sunuluyor. Büyük market zincirlerinin aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Markerler hakkında yeni düzenleme için uzun zamandır çalışmalar yapıldığı biliniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından küçük esnafı korumaya yönelik adımların atılması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Eğer yasa yürürlüğe girerse, büyük market zincirleri o ürünleri raflarından kaldıracak. Ayrıca düzenlemeye göre belirlenen marketler saat 11:00'dan önce kepenklerini kaldıramayacak.