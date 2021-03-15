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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerde artık satılmayacak! Onaylandığı an A101, ŞOK, Migros ve BİM'de o ürünler kaldırılacak Marketlerde artık satılmayacak! Onaylandığı an A101, ŞOK, Migros ve BİM'de o ürünler kaldırılacak
Marketler zinciri tarafından birçok ürün satışa sunuluyor. Aktüel ürünlerin satış gününde teknoloji ürünlerde talep patlaması yaşanıyor. Büyük market zincirleri bilindiği üzere haftanın belli günlerinde aktüel ürünler kataloğunu yayınlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılması planlamaya göre, küçük esnafın korunması amaçlanıyor. Eğer düzenleme yürürlüğe girerse, teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 20:30
Marketlerde birçok ürün satışı müşterilerine sunuluyor. Büyük market zincirlerinin aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Markerler hakkında yeni düzenleme için uzun zamandır çalışmalar yapıldığı biliniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından küçük esnafı korumaya yönelik adımların atılması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Eğer yasa yürürlüğe girerse, büyük market zincirleri o ürünleri raflarından kaldıracak. Ayrıca düzenlemeye göre belirlenen marketler saat 11:00'dan önce kepenklerini kaldıramayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.
Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.
Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi.