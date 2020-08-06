Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasunda yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayanlara sağlanan imkanlar arasında yer alan nakdi ücret desteği için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama geldi. Peki, Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...