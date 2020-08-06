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Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak?
Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği pandemi döneminde vatandaşlara sunulan imkanlar arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteğinin yatacağı tarih hakkında açıklamada bulundu. Peki, Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 15:27
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