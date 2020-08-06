06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak?

Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak?

Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği pandemi döneminde vatandaşlara sunulan imkanlar arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteğinin yatacağı tarih hakkında açıklamada bulundu. Peki, Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 15:27
  • 1
  • 9
Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak?

Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasunda yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayanlara sağlanan imkanlar arasında yer alan nakdi ücret desteği için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama geldi. Peki, Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından (7 Ağustos 2020) itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

  • 3
  • 9
Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak?

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

  • 4
  • 9
Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak?

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ (NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ) NE KADAR?

İş yerinden ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işsizlik maaşından alamayan vatandaşlara günlük 39,24 TL destek sağlanıyor. Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar aylık 1.177 lira destek almış oluyor.

  • 5
  • 9
Ücretsiz izin desteği 2020 ödemeleri ne zaman başlayacak? Nakdi ücret desteği ağustos ayı ne zaman, nereye yatacak?

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.