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Haberler Galeri Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik

Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik

Piyasayı yakından ilgilendiren yasa sonunda çıktı. Devlet desteklerinden yararlanan (kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği) işyerleri, normal çalışma düzenlerine geçerlerse 3 ay boyunca prim SGK prim desteği de alacak.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 08:15
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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik

Koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecinde işyerlerine destek olunmasını sağlayan yasa çıktı, 28 Temmuz'da da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da yasa uygulamaya girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik

Yasa ile işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesini teşvik etmek amacıyla sigortalı ve işveren paylarının tamamını 3 ay boyunca ve 2020'nin Aralık sonuna kadar devlet karşılayacak. Peki, bu imkandan hangi işyerleri yararlanacak.

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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik

Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bu süreçte işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteği alanlar; çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Uygulama sene sonuna kadar sürecek.

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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik

SENE SONUNA KADAR SÜRECEK
Yasadan da anlaşılacağı üzere prim teşvikinden yararlanacak işyerlerinin öncelikli olarak normal çalışma düzenine dönmesi gerekiyor. Destek; kısa çalışma ödeneği alan işyerleri ile koronavirüs döneminde çalışanını ücretsiz izne çıkartarak, nakdi ücret desteğinden yararlanan işyerlerine verilecek ve kısa çalışma ödeneği bittikten sonraki aydan itibaren işveren teşvikten yararlanabilecek. Örneğin, işveren, ağustos ayında normal çalışma düzenine döner ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmazsa; eylül ayından itibaren üç ay boyunca, yani kasım ayı sonuna kadar prim teşviki alabilecek.

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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik

Tabi, prim teşvikinin de belirli limitleri var. Buna göre işverene her bir ay için sağlanacak prim destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak. Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar içinse prim desteği, nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçmeyecek.