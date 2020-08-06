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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
Piyasayı yakından ilgilendiren yasa sonunda çıktı. Devlet desteklerinden yararlanan (kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği) işyerleri, normal çalışma düzenlerine geçerlerse 3 ay boyunca prim SGK prim desteği de alacak.
Giriş Tarihi: 06.08.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 08:15
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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik
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Milyonların beklediği yasa sonunda çıktı! Devletten 2.868 lira teşvik