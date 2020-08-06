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Araba alacaklar müjde bekliyor! Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...
Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Pandemi süreci sonrasında sıfır arabaya talep patlaması yaşanıyor. İnsanlar toplu araçları kullanmak yerine kendi arabalarını kullanmak istiyor. Otomotiv sektöründe yaşanan talep patlaması sonrasında sıfır araçların ne zaman piyasaya sürüleceği merak ediliyor. Peki, Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 17:45
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