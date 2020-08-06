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Haberler Galeri Araba alacaklar müjde bekliyor! Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Araba alacaklar müjde bekliyor! Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Pandemi süreci sonrasında sıfır arabaya talep patlaması yaşanıyor. İnsanlar toplu araçları kullanmak yerine kendi arabalarını kullanmak istiyor. Otomotiv sektöründe yaşanan talep patlaması sonrasında sıfır araçların ne zaman piyasaya sürüleceği merak ediliyor. Peki, Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 17:45
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Araba alacaklar müjde bekliyor! Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia fiyatları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kimi markalar son fiyat listesinde güncellemeye giderken, kimi markalar da fiyat değişikliklerini yayınladı. Koronavirüs sürecinde sıfır araçların ne zaman piyasaya sürüleceği merak ediliyor. Peki, Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

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Araba alacaklar müjde bekliyor! Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2020 AĞUSTOS EN UCUZ SIFIR ARABA LİSTESİ ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

İkinci el otomobillerin fiyatlarının bir anda artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi.

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Araba alacaklar müjde bekliyor! Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ağustos en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor. Pandemide bankaların hem taşıt kredisinde hem de konut kredisinde ekonomiyi canlandırmak için vatandaşa sunduğu düşük faizli kredilerin başlamasıyla piyasa hareketlendi.

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Araba alacaklar müjde bekliyor! Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Özellikle koronavirüsten etkilenmemek için otobüs, metro gibi toplu taşımaları kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi arabalarını almak istiyor. Taşıt kredilerinde cazip indirimlerin olması ve bu indirimlerin en ucuz sıfır arabalara da uygulanması vatandaşı araba almaya teşvik ediyor.

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Araba alacaklar müjde bekliyor! Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

AĞUSTOS AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı otomotiv şirketleri sıfır arabaların üretimine uzun bir süre ara vermişti. Sıfır arabalar üretilmeyince vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmişti ve ikinci el araba fırsatçılarına da gün doğmuştu. Bir anda ikinci el arabaların fiyatlarının yükselmesi vatandaşları sıfır araba almaya itmişti. 2020 yılında sıfır araçlar için ÖTV indirimi de bekleyen vatandaşlar özellikle ÖTV indiriminin gelmesini çok istiyor. Ağustos ayında sıfır otomobil listesini inceleyen vatandaşlar ÖTV oranının yüksek olmasından dolayı da adım atamıyor.