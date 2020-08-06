Araba alacaklar müjde bekliyor! Sıfır araba fiyatları düşer mi 2020? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

AĞUSTOS AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı otomotiv şirketleri sıfır arabaların üretimine uzun bir süre ara vermişti. Sıfır arabalar üretilmeyince vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmişti ve ikinci el araba fırsatçılarına da gün doğmuştu. Bir anda ikinci el arabaların fiyatlarının yükselmesi vatandaşları sıfır araba almaya itmişti. 2020 yılında sıfır araçlar için ÖTV indirimi de bekleyen vatandaşlar özellikle ÖTV indiriminin gelmesini çok istiyor. Ağustos ayında sıfır otomobil listesini inceleyen vatandaşlar ÖTV oranının yüksek olmasından dolayı da adım atamıyor.