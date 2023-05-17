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Ücretsiz doğalgaz bu ay geçerli mi, olacak mı? Doğalgaz bu ay ücretsiz mi, bedava mı?
"Ücretsiz doğalgaz bu ay geçerli mi, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun) 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, ücretsiz doğalgaz bu ay geçerli mi, olacak mı? Doğalgaz bu ay ücretsiz mi, bedava mı?