"Ücretsiz doğalgaz bu ay geçerli mi, olacak mı? Doğalgaz bu ay ücretsiz mi, bedava mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bedelsiz doğalgaz kullanımına ilişkin ayıntılar belli oldu. Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, ücretsiz doğalgaz bu ay geçerli mi, olacak mı? Doğalgaz bu ay ücretsiz mi, bedava mı?