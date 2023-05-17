HaberlerGaleriErken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...
Erken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...
Milyonlarca çalışanın emeklilik hayalini gerçekleştiren EYT düzenlemesi sonrasında yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik reformu hakkında yaptığı açıklamalar neticesinde düzenlemenin detayları merak ediliyor. Aralarında esnaf, çiftçi ve kadınların da olduğu milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler Meclis'e taşınacak. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından müjdelerin arka arkaya sıralanması bekleniyor. İşte, milyonlara erken emeklilik için detaylar!