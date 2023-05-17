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Haberler Galeri Erken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...

Erken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...

Milyonlarca çalışanın emeklilik hayalini gerçekleştiren EYT düzenlemesi sonrasında yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik reformu hakkında yaptığı açıklamalar neticesinde düzenlemenin detayları merak ediliyor. Aralarında esnaf, çiftçi ve kadınların da olduğu milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler Meclis'e taşınacak. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından müjdelerin arka arkaya sıralanması bekleniyor. İşte, milyonlara erken emeklilik için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 13:29
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Erken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...

Erken emeklilik için yeni formüller sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşa emekllilik imkanı sağlayacak yeni reform için çalışmalar başlamıştı. Aralarında esnaf, çiftçi ve kadınların da olduğu milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler Meclis'e taşınacak. Bu kapsamda atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, erken emeklilik için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...

Takvim.com.tr'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre;

BAĞ-KUR REFORMU GELİYOR

Bu kapsamda atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

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Erken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsamda olması bekleniyor.

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Erken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...

KISMİ EMEKLİLİKTE DE ŞARTLAR DEĞİŞEBİLİR

Yine bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin reform kapsamında 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.

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Erken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...

EYT'LİLER DE BEKLİYOR

Söz konusu düzenlemenin EYT'li olup 9000 prim gününü tamamlayamamış olan erkek esnafa da erken emeklilik yolunu açacağı belirtiliyor. Bu çerçevede 7200 prim günü tamamlayan Bağ-Kur'lu erkek esnaf, EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.