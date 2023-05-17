Erken emeklilik prim ve yaş denklemi çözüldü! Müjdeler sıralandı, 7.200 gün 5 yıl daha az primle emeklilik imkanı! Kısmi emeklilik, borçlanma...

Erken emeklilik için yeni formüller sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşa emekllilik imkanı sağlayacak yeni reform için çalışmalar başlamıştı. Aralarında esnaf, çiftçi ve kadınların da olduğu milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler Meclis'e taşınacak. Bu kapsamda atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, erken emeklilik için son gelişmeler!