Ücretsiz dağıtıldı duyan akın etti! 220 dönümlük arazide rekor hasat! Üreticiler 600 tonu gözden çıkardı: Araçlarla gelip topladılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde Yılmaz Mahallesi'ndeki 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar tarafından ortaklaşa kavun ve karpuz ekildi. Yaklaşık 1.5 milyon lira masraf eden üç ortak, kavun ve karpuzların hasat vakti gelince durumu alıcılara iletti.