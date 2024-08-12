13 Ağustos 2024, Salı
Ücretsiz dağıtıldı duyan akın etti! 220 dönümlük arazide rekor hasat! Üreticiler 600 tonu gözden çıkardı: Araçlarla gelip topladılar
Üreticilerin türlü türlü emekler verdiği ürünler için verim alma vakti geldi ve harekete geçildi. Arazilerinde kollarını sıvayan çiftçiler tonlarca ürün topladı. Ancak durum beklenmediği gibi gelişince çiftçiler oldukça dikkat çeken bir karar aldı ve ürünleri dağıttı. 220 dönüm arazide tam 600 ton ürünün ücretsiz dağılacağının duyurulması üzerine onlarca vatandaş tarlaya akın etti. Öyle ki araçlarla gelerek ücretsiz ürünleri toplayanlar oldu. Son dönemlerde bazı üreticilerin elde kalan ürünlerini dökmesinin ardından o çiftçilerin ürünlerini ücretsiz dağıtması ise takdir topladı.
Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:15