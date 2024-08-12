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Haberler Galeri Ücretsiz dağıtıldı duyan akın etti! 220 dönümlük arazide rekor hasat! Üreticiler 600 tonu gözden çıkardı: Araçlarla gelip topladılar

Ücretsiz dağıtıldı duyan akın etti! 220 dönümlük arazide rekor hasat! Üreticiler 600 tonu gözden çıkardı: Araçlarla gelip topladılar

Üreticilerin türlü türlü emekler verdiği ürünler için verim alma vakti geldi ve harekete geçildi. Arazilerinde kollarını sıvayan çiftçiler tonlarca ürün topladı. Ancak durum beklenmediği gibi gelişince çiftçiler oldukça dikkat çeken bir karar aldı ve ürünleri dağıttı. 220 dönüm arazide tam 600 ton ürünün ücretsiz dağılacağının duyurulması üzerine onlarca vatandaş tarlaya akın etti. Öyle ki araçlarla gelerek ücretsiz ürünleri toplayanlar oldu. Son dönemlerde bazı üreticilerin elde kalan ürünlerini dökmesinin ardından o çiftçilerin ürünlerini ücretsiz dağıtması ise takdir topladı.

Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:15
Ücretsiz dağıtıldı duyan akın etti! 220 dönümlük arazide rekor hasat! Üreticiler 600 tonu gözden çıkardı: Araçlarla gelip topladılar

Üreticiler için hasat vakti geldi. Binlerce çiftçi kolları sıvadı ve verim almak için tarlalarına indi. 3 ortak da verim almak isteyen üreticiler arasında yer aldı. 220 dönümlük arazide hasada girişen üreticiler bekledikleri tabloyu göremeyince dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ücretsiz dağıtıldı duyan akın etti! 220 dönümlük arazide rekor hasat! Üreticiler 600 tonu gözden çıkardı: Araçlarla gelip topladılar

Sosyal medyadan "ücretsiz ürün" dağıtılacağını duyuran üreticilerin tarlasına onlarca vatandaş akın etti. Tam 600 tonluk ücretsiz ürün için vatandaşlar adeta yarıştı. Ortaya çıkan görüntüler ise şaşkına uğrattı.

Ücretsiz dağıtıldı duyan akın etti! 220 dönümlük arazide rekor hasat! Üreticiler 600 tonu gözden çıkardı: Araçlarla gelip topladılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde Yılmaz Mahallesi'ndeki 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar tarafından ortaklaşa kavun ve karpuz ekildi. Yaklaşık 1.5 milyon lira masraf eden üç ortak, kavun ve karpuzların hasat vakti gelince durumu alıcılara iletti.

Ücretsiz dağıtıldı duyan akın etti! 220 dönümlük arazide rekor hasat! Üreticiler 600 tonu gözden çıkardı: Araçlarla gelip topladılar

Tarlaya gelen alıcılar, 100 ila 300 bin lira arasında rakam verince üç ortak ürünlerini bu fiyata satmak yerine halka ücretsiz dağıtma kararı verdi. Üç ortak, sosyal medya hesaplarından tarladaki kavun ve karpuzların bedava olduğunu, hasat etmek isteyenlerin tarlaya gelerek ürünleri hasat edebileceği duyurdu.

Ücretsiz dağıtıldı duyan akın etti! 220 dönümlük arazide rekor hasat! Üreticiler 600 tonu gözden çıkardı: Araçlarla gelip topladılar

Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar tarlaya akın etti. Kimi vatandaş traktörü, kimisi motosikleti, kimisi aracı ile tarlaya gelip ürünleri toplayarak aldı. Kavun ve karpuzları vatandaşlar çuvallarla, ellerindeki poşetlerle ya da koltuk altında taşıdı.