Milyonlarca emekliye fırsat üstüne fırsat! Yüzde 50 indirim, bedava tatil, ucuza uçak bileti...

* 81 ilde sosyal güvenlik il müdürlükleri 5 bin 500'ün üzerinde yerel firma ile indirim anlaşması sağladı. Bu anlaşmalar ile emeklilere gıda, giyim, restoran, market, sağlık firmaları, oteller ve mobilyacılar gibi hemen her alanda indirim sağlanıyor. İllere göre iş birliği yapılan firmaların güncel listesi sitede yer alıyor.

- Emeklilere verilen promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına yükseltildi. Halihazırda emeklilere bankalarca 24 bin liraya varan promosyon imkanı bulunuyor.