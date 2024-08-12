12 Ağustos 2024, Pazartesi
Milyonlarca emekliye fırsat üstüne fırsat! Yüzde 50 indirim, bedava tatil, ucuza uçak bileti...
Milyonlarca emekliye "Emekliler Yılı" kapsamında birçok alanda indirim ve özel fırsat imkanı sunuluyor. Başta banka promosyonu olmak üzere gıdadan giyime, ulaşımdan alışverişe varana kadar birçok alanda indirim sağlanıyor. Emeklilere sunulacak yeni haklar için de çalışmalar devam ediyor. Peki emeklilere hangi imkanlar sağlandı? Emekliye nerede indirim ve fırsat var? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:34