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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye fırsat üstüne fırsat! Yüzde 50 indirim, bedava tatil, ucuza uçak bileti...

Milyonlarca emekliye fırsat üstüne fırsat! Yüzde 50 indirim, bedava tatil, ucuza uçak bileti...

Milyonlarca emekliye "Emekliler Yılı" kapsamında birçok alanda indirim ve özel fırsat imkanı sunuluyor. Başta banka promosyonu olmak üzere gıdadan giyime, ulaşımdan alışverişe varana kadar birçok alanda indirim sağlanıyor. Emeklilere sunulacak yeni haklar için de çalışmalar devam ediyor. Peki emeklilere hangi imkanlar sağlandı? Emekliye nerede indirim ve fırsat var? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:34
Milyonlarca emekliye fırsat üstüne fırsat! Yüzde 50 indirim, bedava tatil, ucuza uçak bileti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'emekliler yılı' ilan ettiği 2024'te emeklilerin cebini rahatlatacak, yaşam kalitesini artıracak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletecek faaliyetler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında iş birlikleri her geçen gün artıyor.

Milyonlarca emekliye fırsat üstüne fırsat! Yüzde 50 indirim, bedava tatil, ucuza uçak bileti...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre emeklilere ek gelir imkanı sağlayan promosyonda fırsatlar büyürken, hemen her alanda özel indirim imkanı sunuluyor. İş birlikleri kapsamında emeklilere sağlanan imkanlar hizmete açılan www.emekliler.gov.tr sitesinden de duyuruluyor.

Milyonlarca emekliye fırsat üstüne fırsat! Yüzde 50 indirim, bedava tatil, ucuza uçak bileti...

Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'nde hayata geçirilen Emekli Danışmanı Uygulaması emeklilere öncelikli hizmet imkanı sağlıyor.

İşte emeklilere özel imkanlardan bazıları…

Milyonlarca emekliye fırsat üstüne fırsat! Yüzde 50 indirim, bedava tatil, ucuza uçak bileti...

* 81 ilde sosyal güvenlik il müdürlükleri 5 bin 500'ün üzerinde yerel firma ile indirim anlaşması sağladı. Bu anlaşmalar ile emeklilere gıda, giyim, restoran, market, sağlık firmaları, oteller ve mobilyacılar gibi hemen her alanda indirim sağlanıyor. İllere göre iş birliği yapılan firmaların güncel listesi sitede yer alıyor.

- Emeklilere verilen promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına yükseltildi. Halihazırda emeklilere bankalarca 24 bin liraya varan promosyon imkanı bulunuyor.

Milyonlarca emekliye fırsat üstüne fırsat! Yüzde 50 indirim, bedava tatil, ucuza uçak bileti...

- Bayram ikramiyesi tutarı arttırılarak 3 bin liraya çıkartıldı. Emeklilere 2 bayram için toplam 6 bin lira ödendi.

- SGK merkez birimleri ile 81 il müdürlüğünde emekli masası uygulaması hayata geçirildi. Uygulama ile emeklilerin talepleri rehber personel vasıtasıyla hızlıca karşılanmaya başlandı.

- PTTCELL tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulması hedefleniyor.