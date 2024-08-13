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Haberler Galeri 1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu

1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu

Türkiye'de emeklilik, çalışma süresi ve ödenen primlerle şekillenen bir süreçtir. Erkekler genellikle 25 yıl, kadınlar ise 20 yıl sigortalılık süresi ile emeklilik hakkı kazanır. Ancak, bu süreler işe başlama tarihine, prim ödemelerine ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı durumlarda, erken emeklilik veya özel koşullarla emeklilik de mümkün olabilmektedir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:00
1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu

Emekliliğin ne zaman gerçekleşeceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri, sigortalı olarak çalışmaya başladığınız ilk tarihtir. Bu tarih, hem prim ödeme günlerinizi hem de emeklilik yaşınızı etkiler.


Ayrıca, hangi sigorta kurumuna daha fazla prim ödediğiniz de emeklilik tarihinizi belirlemede önemli bir rol oynar. Eski adıyla SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik hesaplamalarını farklılaştırabilir. Birden fazla kurumda sigortalı olanlar için bu süreç daha karmaşık hale gelebilir. Ancak yasalar, emekliliği öne çekmek için bazı avantajlar sunmaktadır.

1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu

Kadın Çalışanlara Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma hakkına sahip. Bu hak sayesinde, 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak toplamda 2160 gün, yani 6 yıl kazanabiliyorlar. Böylece, emeklilik yaşını ve prim gününü doldurmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olması gerekiyor.

1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu

Erkekler İçin Askerlik Avantajı

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak hem prim kazanabiliyor hem de emeklilik yaşını geriye çekebiliyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanıldığında, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. Bu da en az 1 yıl daha erken emekli olma fırsatı sunuyor.

1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu

Kısmi Emeklilik: 10 Yıl Prim Yeterli

Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim şartını dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Ancak bu yöntem, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. Bu tarihten sonra ise prim gün sayısı 4500'e, yıl şartı ise 25'e çıkıyor. Yaş şartı ise kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belirlenmiş.

1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu

Yüzde 60 Raporla Malulen Emeklilik

Çalışırken iş gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemesi yeterli sayılıyor.