1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu

Emekliliğin ne zaman gerçekleşeceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri, sigortalı olarak çalışmaya başladığınız ilk tarihtir. Bu tarih, hem prim ödeme günlerinizi hem de emeklilik yaşınızı etkiler.



Ayrıca, hangi sigorta kurumuna daha fazla prim ödediğiniz de emeklilik tarihinizi belirlemede önemli bir rol oynar. Eski adıyla SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik hesaplamalarını farklılaştırabilir. Birden fazla kurumda sigortalı olanlar için bu süreç daha karmaşık hale gelebilir. Ancak yasalar, emekliliği öne çekmek için bazı avantajlar sunmaktadır.