13 Ağustos 2024, Salı
1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu
Türkiye'de emeklilik, çalışma süresi ve ödenen primlerle şekillenen bir süreçtir. Erkekler genellikle 25 yıl, kadınlar ise 20 yıl sigortalılık süresi ile emeklilik hakkı kazanır. Ancak, bu süreler işe başlama tarihine, prim ödemelerine ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı durumlarda, erken emeklilik veya özel koşullarla emeklilik de mümkün olabilmektedir.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:00