Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

Öğrenci ve öğretmenlerle sahada yaptığı görüşmelerde iki konunun öne çıktığını, görüşmeler neticesinde yeni kararlar aldıklarını anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

"10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız. Diğer taraftan tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda, ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Bugün bazı çadırlarda ücretli öğretmenlerimiz 'Biz ücret alamıyoruz' şeklinde bir ifadede bulundular. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz. Hiç kimse tedirgin olmasın. Buraya göreve gelen tüm öğretmenlerimiz için de aynı şekilde. El birliğiyle hızlı bir şekilde süreçleri yöneteceğiz."