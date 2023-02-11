11 Şubat 2023, Cumartesi
Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?
"Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrasında okullar deprem nedeniyle 20 Şubat tarihine kadar tatil edildi. Bu süreçte ücretli öğretmenlik görevini üstlenen vatandaşlar maaş ödemesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 21:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 21:07
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9