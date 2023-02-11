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Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

"Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrasında okullar deprem nedeniyle 20 Şubat tarihine kadar tatil edildi. Bu süreçte ücretli öğretmenlik görevini üstlenen vatandaşlar maaş ödemesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 21:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 21:07
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Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

"Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından okullar 20 Şubat tarihine kadar tatil edildi. Peki, ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

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Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Özer deprem bölgesindeki eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı:

"10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız"

"Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz. Hiç kimse tedirgin olmasın"

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Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını bildirdi.

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Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

Devletin tüm imkanlarını kullanarak birlik beraberlik içinde süreçleri yönetmeye çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "Hızlı bir şekilde bu zor günlerden çıkacağız." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinde eğitim öğretime 2 haftalık ara verildiğini anımsatan Özer, dün bir karar alarak deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin, istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili süreci başlattıklarını hatırlattı.

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Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?

Öğrenci ve öğretmenlerle sahada yaptığı görüşmelerde iki konunun öne çıktığını, görüşmeler neticesinde yeni kararlar aldıklarını anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

"10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız. Diğer taraftan tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda, ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Bugün bazı çadırlarda ücretli öğretmenlerimiz 'Biz ücret alamıyoruz' şeklinde bir ifadede bulundular. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz. Hiç kimse tedirgin olmasın. Buraya göreve gelen tüm öğretmenlerimiz için de aynı şekilde. El birliğiyle hızlı bir şekilde süreçleri yöneteceğiz."