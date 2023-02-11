11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

"Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon, yıla beklentilerin üzerinde bir artışla başladı. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi, yüzde 6,65 oranında arttı. Aylık bazda 9 ayın en yüksek enflasyon artışı gerçekleşti. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

Giriş Tarihi: 11.02.2023 22:37
  • 1
  • 10
Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

"Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon, yıla beklentilerin üzerinde bir artışla başladı. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi, yüzde 6,65 oranında arttı. Aylık bazda 9 ayın en yüksek enflasyon artışı gerçekleşti. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

  • 3
  • 10
Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

Verilere göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 arttı.

  • 4
  • 10
Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

Aylık bazda TÜFE yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 artış gösterdi.

  • 5
  • 10
Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.