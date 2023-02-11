"Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon, yıla beklentilerin üzerinde bir artışla başladı. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi, yüzde 6,65 oranında arttı. Aylık bazda 9 ayın en yüksek enflasyon artışı gerçekleşti. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...