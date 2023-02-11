11 Şubat 2023, Cumartesi
Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
"Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon, yıla beklentilerin üzerinde bir artışla başladı. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi, yüzde 6,65 oranında arttı. Aylık bazda 9 ayın en yüksek enflasyon artışı gerçekleşti. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
Giriş Tarihi: 11.02.2023 22:37
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