HaberlerGaleri1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi! EYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti!
1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi! EYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemenin 5 adımda Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. Böylelikle emeklilik tablosu ve şartları netleşmiş oldu. Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen EYT düzenlemesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. Son aşamada ise düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Peki, eksik primi olanlar ne yapacak? 3600 günle emeklilik mümkün mü? 3600 ve 5400 prim günüyle emeklilik şartları neler? İşte EYT için son dakika gelişmeler!