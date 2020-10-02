Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar! Fiyatları yüzde 50 daha ucuz...

Pandemi döneminde araba alacaklara uyarılar gelmeye devam ediyor. Özel araçlara talebin artması sonrasında fiyatlar neredeyse iki katına kadar yükseldi. Araba alma hayali kuranlar uygun fiyatlı araç bulmakta oldukça zorlanıyor. Bu dönemde yüzleri güldüren modeller ise SUV araçlar oluyor. Yazlık mekanlarda ve kamp ortamını sevenlerin tercihi olan SUV araçlar, ilan sitelerinde de oldukça dikkat çekiyor. Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar...