02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar! Fiyatları yüzde 50 daha ucuz...

Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar! Fiyatları yüzde 50 daha ucuz...

Koronavirüs salgını sonrasında toplu taşıma araçlarından uzak durmak isteyenler özel araçlara yöneldi. Sıfır araçların talebe karşılık verememesi sonrasında ikinci el araba piyasası yukarıya doğru ivme yakaladı. Araba almak isteyenlerin hayalleri suya düşerken, SUV model araçlar ise talebi karşılıyor. İlan sitelerinde 8-9 yaş aralığındaki araçların fyatları neredeyse sabit kalıyor. İşte, Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 16:25
  • 1
  • 13
Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar! Fiyatları yüzde 50 daha ucuz...

Pandemi döneminde araba alacaklara uyarılar gelmeye devam ediyor. Özel araçlara talebin artması sonrasında fiyatlar neredeyse iki katına kadar yükseldi. Araba alma hayali kuranlar uygun fiyatlı araç bulmakta oldukça zorlanıyor. Bu dönemde yüzleri güldüren modeller ise SUV araçlar oluyor. Yazlık mekanlarda ve kamp ortamını sevenlerin tercihi olan SUV araçlar, ilan sitelerinde de oldukça dikkat çekiyor. Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar! Fiyatları yüzde 50 daha ucuz...

CHEVROLET CAPTİVA

2013 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

  • 3
  • 13
Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar! Fiyatları yüzde 50 daha ucuz...

DACİA DUSTER

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

  • 4
  • 13
Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar! Fiyatları yüzde 50 daha ucuz...

HYUNDAİ İX 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

  • 5
  • 13
Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar! Fiyatları yüzde 50 daha ucuz...

NİSSAN JUKE

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira