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Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar! Fiyatları yüzde 50 daha ucuz...
Koronavirüs salgını sonrasında toplu taşıma araçlarından uzak durmak isteyenler özel araçlara yöneldi. Sıfır araçların talebe karşılık verememesi sonrasında ikinci el araba piyasası yukarıya doğru ivme yakaladı. Araba almak isteyenlerin hayalleri suya düşerken, SUV model araçlar ise talebi karşılıyor. İlan sitelerinde 8-9 yaş aralığındaki araçların fyatları neredeyse sabit kalıyor. İşte, Fiyatta talep edilen uygun fiyatlı SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 16:25
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