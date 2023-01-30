TYP okullara temizlik görevlisi alımları başladı mı 2023? İŞKUR TYP 2023 personel alımları ne zaman başlayacak?

"TYP okullara temizlik görevlisi alımları başladı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR ortaklığında okullara güvenlik görevlisi ve temizlik personel alımı yapılıyor. Her yıl konuyla ilgili çeşitli ilanlar yayımlanırken bu istihdamdan yararlanmak isteyenler konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, TYP okullara temizlik görevlisi alımları başladı mı 2023? İŞKUR TYP 2023 personel alımları ne zaman başlayacak?