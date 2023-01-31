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Haberler Galeri AYDIN TOKİ kura çekiliş sonuçları! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!

AYDIN TOKİ kura çekiliş sonuçları! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı 7.etap ile devam ediyor. TOKİ Aydın kura sonuçları 2023 isim listesi, Aydın'da yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kuralar bugün, Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova ilçelerinde çekilecek. Aydın TOKİ kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile Youtube üzerinden takip edilecek. İşte, TOKİ Aydın kura sonuç sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 31.01.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 14:22
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AYDIN TOKİ kura çekiliş sonuçları! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ kura çekimi aralıksız devam ederken, sıra Aydın ilimize geldi. TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçelerindeki sosyal konutlar bir bir hak sahiplerini bulacak. Peki, Aydın TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Aydın TOKİ sonuçları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AYDIN TOKİ kura çekiliş sonuçları! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Aydın TOKİ kura çekilişi 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kuralar Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda çekilecek.

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AYDIN TOKİ kura çekiliş sonuçları! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ AYDIN KURA İLÇELERİ

AYDIN MERKEZ 980 KONUT

AYDIN SÖKE 250 KONUT

AYDIN NAZİLLİ 139 KONUT

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AYDIN TOKİ kura çekiliş sonuçları! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!

AYDIN İNCİRLİOVA 2. ETAP 150 KONUT

AYDIN ÇİNE 228 KONUT

AYDIN BOZDOĞAN 196 KONUT

AYDIN KARACASU 315 KONUT

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AYDIN TOKİ kura çekiliş sonuçları! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!

AYDIN KOÇARLI 79 KONUT

AYDIN KARPUZLU 48 KONUT

AYDIN BUHARKENT 300 KONUT (BAŞVURU SAYISI AZ
HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)