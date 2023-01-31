AYDIN TOKİ kura çekiliş sonuçları! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı 7.etap ile devam ediyor. TOKİ Aydın kura sonuçları 2023 isim listesi, Aydın'da yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kuralar bugün, Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova ilçelerinde çekilecek. Aydın TOKİ kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile Youtube üzerinden takip edilecek. İşte, TOKİ Aydın kura sonuç sorgulama ekranı!