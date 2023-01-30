Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile sosyal yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Paketi ödemelerinde gözler şubat ayı takvimine çevrildi. Ocak ayı ödemeleri öne çekilerek aralık ayının son haftası yapılmıştı. Bu kapsamda şubat ayı ödemelerinin de erken yatırılıp yatırılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile destek yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...