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Haberler Galeri Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile sosyal yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu?

Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile sosyal yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Paketi ödemelerinde gözler şubat ayı takvimine çevrildi. Ocak ayı ödemeleri öne çekilerek aralık ayının son haftası yapılmıştı. Bu kapsamda şubat ayı ödemelerinin de erken yatırılıp yatırılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile destek yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:27
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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile sosyal yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu?

Aile Destek Paketi ödemeleri, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Haziran ayında sona erecek olan destek paketinden faydalanan vatandaşlar, şubat ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Öte yandan ocak ayında birçok ödemelerde yaşanan artış sonrası Aile Destek Paketi'nde de zam beklentisi oluştu. Peki, Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile destek yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile sosyal yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu?

ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ YATTI MI?

2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz başlamadı. Söz konusu ödemelerin şubat ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile sosyal yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PAKETİ ZAM GELDİ Mİ?

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile sosyal yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Destek ödemeleri, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi olan Haziran 2023 ayı için bu dönemin ödemesi, takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.

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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile sosyal yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.