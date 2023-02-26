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Haberler Galeri TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

"TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu. Peki, TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 20:49
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TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

"TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) istihdam oluşturulacağını açıkladı. Peki, TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

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TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

"Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız."

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TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI NE KADAR YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." açıklamasında bulundu. Konu hakkında detaylar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

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TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

İŞKUR tarafından, depremden etkilenen iller için depremin etkilerini hafifletmek amacıyla olağanüstü hal bölgesi valiliklerine 16 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) kontenjanı tahsis edildi. Başvurular işkur web sitesinden Alo 170 Hattı üzerinden veya işkur şubelerinden yapılacaktır.