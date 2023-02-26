TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?

"TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu. Peki, TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? İŞKUR TYP illere göre kura sonuçları ne zaman belli olacak?