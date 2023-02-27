27 Şubat 2023, Pazartesi
4 bin 336 TL olarak ödenecek! E-devlet'ten adınızı soyadınızı kontrol edin! Listede olanlara nakit ödeme! TCKN numarasına göre...
"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı ocak ayı itibarıyla 4. bin 336 TL'te yükselmişti. Şubat ayının ortalarında evde bakım maaşı sorgulamaları hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Şubat bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:47
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13