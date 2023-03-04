EYT prim, ihya, borçlanma karara bağlandı! 10 bin TL'ye kadar silinecek! Formül açıklandı, 2000-2001-2002-2003 s. sigortalılar dikkat! Staj başlangıç...

Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Düzenlemenin 28 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'na gelerek gündeme alınması bekleniyor. Prim günü yetmeyenler için borçlanma ve ihya imkanı bulunurken, ödeme süresi gibi birçok detaya da dikkat edilmesi gerekiyor. Kapsam dışında kalan vatandaşlar prim kazandıran yollar için detayları merak ediyor. Prim borçlanması yapılırken nelere dikkat edilmeli sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, EYT için borçlanma ve ihyanın detayları!