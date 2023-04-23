23 Nisan 2023, Pazar
TYP 2023 son dakika yeni kadro müjdesi geldi mi? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?
"TYP 2023 son dakika yeni kadro müjdesi geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP başvurularına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremlerin ardından işini kaybedenlere İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 50 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağı açıklandı. Peki, TYP 2023 son dakika yeni kadro müjdesi geldi mi? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.04.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 16:45
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