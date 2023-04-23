"TYP 2023 son dakika yeni kadro müjdesi geldi mi? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TYP alımlarına yönelik sonuç açıklamaları İŞKUR üzerinden yapılıyor. Kura sonuç ve isim listesi kurum üzerinden açıklanıyor. Alımlara yönelik yeni açıklamaların gelip gelmediğine yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, TYP 2023 son dakika yeni kadro müjdesi geldi mi? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?