24 Nisan 2023, Pazartesi
Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Yeni miktarlar tek tek açıklandı
Milyonlarca vatandaş EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik hayaline kavuştu.İlk maaşlar Nisan ayı itibarıyla hesaplara yatmaya başlarken, 2 bin TL'lik bayram ikramiyesi de verildi. Bununla birlikte EYT promosyonları, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından yeniden gündeme geldi.Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyondan fazla vatandaş başvurularını tamamlarken özel ve kamu bankaları emekli promosyon ödemesi kampanyalarını güncelledi. İşte, banka banka EYT emekli promosyon kampanyaları ve ödeme tutarları...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:14
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