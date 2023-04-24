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Haberler Galeri Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Yeni miktarlar tek tek açıklandı

Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Yeni miktarlar tek tek açıklandı

Milyonlarca vatandaş EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik hayaline kavuştu.İlk maaşlar Nisan ayı itibarıyla hesaplara yatmaya başlarken, 2 bin TL'lik bayram ikramiyesi de verildi. Bununla birlikte EYT promosyonları, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından yeniden gündeme geldi.Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyondan fazla vatandaş başvurularını tamamlarken özel ve kamu bankaları emekli promosyon ödemesi kampanyalarını güncelledi. İşte, banka banka EYT emekli promosyon kampanyaları ve ödeme tutarları...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:14
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Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Yeni miktarlar tek tek açıklandı

SSK, Bağkur, EYT, memur emeklisine müjde geldi! En düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuş, yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi de her bayram için 2.000 TL olmak üzere 4.000 TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'ndan önce EYT'liler dahil tüm emekliler maaş ve bayram ikramiyelerini aldı. Bununla birlikte özel ve kamu bankaları promosyon tutarlarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Yeni miktarlar tek tek açıklandı

ZİRAAT BANKASI

3.500-7.500 TL arası: 3.500 TL

7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL

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Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Yeni miktarlar tek tek açıklandı

ALBARAKATÜRK

3.500-7.500 TL arası: 5.500 TL

7.500-10.000 TL arası: 6.000 TL

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Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Yeni miktarlar tek tek açıklandı

AKBANK

3.500-7.499 TL arası: 4.850 TL

7.500-9.999 TL arası: 6.250 TL

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Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Yeni miktarlar tek tek açıklandı

DENİZBANK

İlk defa aylık alacak EYT'liler için 3.500-7.500 TL arası: 7.000 TL

7.500-10.000 TL arası: 9.000 TL