2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak!

BAŞVURULAR BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?

Öncelikle şunu belirtelim ki faizsiz devlet destekli evlilik kredisinin ne zaman başlayacağına ya da şartlarının ne olacağına ilişkin netleşen bir şey yok. Bu sebeple evlendikten sonra alınıp alınamayacağı bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.