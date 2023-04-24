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Haberler Galeri 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak!

2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak!

Devlet destekli evlilik kredisi merak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesi ile açıklanan yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL nakit desteği sağlıyor. 48 aya varan vade imkanı ile evlenmek isteyen gençlere can suyu olacak olan ödeme faizsiz olarak sunulacak. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki yeni evlenecek çiftler için kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 15:37
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2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

Devlet destekli evlilik kredisi merak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesi ile açıklanan yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL nakit desteği sağlıyor. 48 aya varan vade imkanı ile evlenmek isteyen gençlere can suyu olacak olan ödeme faizsiz olarak sunulacak. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki yeni evlenecek çiftler için kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi.

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2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

EVLENECEKLERE FAİZSİZ UZUN VADELİ KREDİ!

Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.

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2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

BAŞVURULAR BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?

Öncelikle şunu belirtelim ki faizsiz devlet destekli evlilik kredisinin ne zaman başlayacağına ya da şartlarının ne olacağına ilişkin netleşen bir şey yok. Bu sebeple evlendikten sonra alınıp alınamayacağı bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi;

"Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız."