TYP 2023 kadro müjdesi geldi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?

"TYP 2023 kadro müjdesi geldi, yeni alım olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TYP alımlarına yönelik sonuç açıklamaları İŞKUR üzerinden yapılıyor. Kura sonuç ve isim listesi kurum üzerinden açıklanıyor. TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Peki, TYP 2023 kadro müjdesi geldi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?