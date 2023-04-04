14.6 milyon kişi çemberde! Liste tek tek paylaşıldı, SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT'liye 90+25 formülü...

Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sunulan yapılandırma fırsatı ile eksik primi olanlara tamamlamak için gün doğdu. Son 1 senelik isteğe bağlı borçlar da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. EYT'lilere ise "90+25" formülü ile büyük kolaylık sağlanacak. Böylelikle eksik prim tamamlama ve erken emeklilik gibi imkanlarda gündeme gelecek. İşte, yapılandırma paketi için detaylar...