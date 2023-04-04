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Haberler Galeri 14.6 milyon kişi çemberde! Liste tek tek paylaşıldı, SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT'liye 90+25 formülü...

14.6 milyon kişi çemberde! Liste tek tek paylaşıldı, SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT'liye 90+25 formülü...

Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sunulan yapılandırma fırsatı ile eksik primi olanlara tamamlamak için gün doğdu. Son 1 senelik isteğe bağlı borçlar da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. EYT'lilere ise "90+25" formülü ile büyük kolaylık sağlanacak. Böylelikle eksik prim tamamlama ve erken emeklilik gibi imkanlarda gündeme gelecek. İşte, yapılandırma paketi için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:57
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14.6 milyon kişi çemberde! Liste tek tek paylaşıldı, SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü...

Yapılandırma paketi için tüm detaylar belli oldu. Fırsattan yararlanmak isteyenler detayları araştırmayı sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapılandırmanın sunduğu avantajları duyurdu. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek. Son 1 yıllık isteğe bağlı borçları da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. İşte, yapılandırma paketi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14.6 milyon kişi çemberde! Liste tek tek paylaşıldı, SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü...

SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Part-time çalışanlar eksik günlerini tamamlayabilecek.

Son 1 yıllık isteğe bağlı borçları da yapılandırma kapsamında ödenebilecek...

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14.6 milyon kişi çemberde! Liste tek tek paylaşıldı, SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü...

Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14.6 milyon kişi, 3.3 milyon işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek.

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14.6 milyon kişi çemberde! Liste tek tek paylaşıldı, SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü...

Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek.

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14.6 milyon kişi çemberde! Liste tek tek paylaşıldı, SSK, Bağkur’luya ’7440’ yapılandırma fırsatı! GSS, prim borcu, İHYA, EYT’liye 90+25 formülü...

Part-time, kısmi süreli çalışanlar son bir yılda yatırılmayan primlerini yapılandırarak eksik günlerini tamamlayabilecek.

SGK yapılandırmanın avantajlarını açıkladı.