TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...

TRUGO ŞARJ DOLUM FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun şarj istasyonu ağı olan Trugo için fiyat listesi yayınlandı.

Buna göre, kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu.