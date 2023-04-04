04 Nisan 2023, Salı
TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk sahipleri, kura çekilişlerinin ardından belli oldu. Araç sahipleri, "TOGG kaç dakikada şarj oluyor, dolum fiyatı ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. TOGG'un şarj istasyon ağı olan Trugo, Türkiye'nin farklı noktalarındaki elektrikli araç şarj cihazı kurulumlarına imkan sağlıyor. Kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. İşte, Trugo'nun fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:12
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