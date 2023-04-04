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TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk sahipleri, kura çekilişlerinin ardından belli oldu. Araç sahipleri, "TOGG kaç dakikada şarj oluyor, dolum fiyatı ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. TOGG'un şarj istasyon ağı olan Trugo, Türkiye'nin farklı noktalarındaki elektrikli araç şarj cihazı kurulumlarına imkan sağlıyor. Kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. İşte, Trugo'nun fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:12
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TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...

"TOGG nasıl şarj edilecek, dolum ücreti ne kadar?" sorusu araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Trugo markasıyla Türkiye'nin farklı noktalarındaki elektrikli araç şarj cihazı kurulumlarına hız veren Togg, merak edilen fiyat listesini açıkladı. Öte yandan sipariş süreci tamamlanan Togg'un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi. İşte Trugo'nun fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...

TRUGO ŞARJ DOLUM FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun şarj istasyonu ağı olan Trugo için fiyat listesi yayınlandı.

Buna göre, kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu.

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TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...

Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken, kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

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TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

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TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...

Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.