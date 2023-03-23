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Haberler Galeri Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...

Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...

Tuzla TOKİ kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli, genç, engelliler, diğer vatandaşlar, şehit yakınları ve gazi kategorilerinin kuraları sırasıyla çekiliyor. Vatandaşlar 16 Mart'ta başlayan ve ayın 29'una kadar sürecek olan TOKİ Tuzla kura sonuçlarının hak sahipleri listesini araştırmaya başladı. Peki TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:57
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Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...

TOKİ Tuzla genç kura sonuç listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan kura çekilişine ilişkin detaylar araştırılıyor. TOKİ İstanbul ilinin ilk ilçesi olan Tuzla'da kuralar çekilmeye başlandı. Peki Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Tuzla TOKİ hak sahipliği isim listesi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...

TOKİ TUZLA KURA NE ZAMAN?

250 bin sosyal konut kapsamında İstanbul ilinin Tuzla ilçesinde inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahipliği kuraları 16 ila 29 Mart arasında Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında gerçekleşecek.

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Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...

İSTANBUL TOKİ KURA TARİHLERİ

16-29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

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Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...

30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

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Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...

30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut