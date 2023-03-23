Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...

TOKİ Tuzla genç kura sonuç listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan kura çekilişine ilişkin detaylar araştırılıyor. TOKİ İstanbul ilinin ilk ilçesi olan Tuzla'da kuralar çekilmeye başlandı. Peki Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Tuzla TOKİ hak sahipliği isim listesi belli oldu mu?