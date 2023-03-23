HaberlerGaleriTuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...
Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...
Tuzla TOKİ kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli, genç, engelliler, diğer vatandaşlar, şehit yakınları ve gazi kategorilerinin kuraları sırasıyla çekiliyor. Vatandaşlar 16 Mart'ta başlayan ve ayın 29'una kadar sürecek olan TOKİ Tuzla kura sonuçlarının hak sahipleri listesini araştırmaya başladı. Peki TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir?