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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

Altın fiyatlarının anbean takip etmek isteyen yatırımcı ve vatandaş detayları araştırıyor. Güvenli liman olan altın son dönemdeki düşüşlerini tersine çevirerek yükselişe geçti. 2023 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu. Yaz sezonu yaklaşırken düğünü olanların, yatırım yapanların gözü altında. Peki 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:34
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CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

Gram altın ne kadar sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Altın gündemdeki yerini korurken hem yatırımcı hem de vatandaş canlı altın takibini yapıyor. Yastık altında altın bulundurandan, düğün yapacaklara herkesi ilgilendiren çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatlarını haberimizde sıraladık. İşte canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.214 lira seviyesinde işlem görüyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 1.206 liradan tamamladı.

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CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 1.214 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.060 liradan satılıyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

Dün 1.970 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,61 artışla 1.982 dolardan alıcı buluyor.