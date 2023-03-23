CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

Altın fiyatlarının anbean takip etmek isteyen yatırımcı ve vatandaş detayları araştırıyor. Güvenli liman olan altın son dönemdeki düşüşlerini tersine çevirerek yükselişe geçti. 2023 yılında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu. Yaz sezonu yaklaşırken düğünü olanların, yatırım yapanların gözü altında. Peki 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!