"Tuzağa düşmeyin" İkinci el araba fiyatları için kritik uyarı! Araba alırken dikkat...

İKİNCİ EL OTOMOBİL YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ

İkinci el otomobil sektörünün şu an bir yatırım aracı haline geldiğini ifade eden Koçaçoğlu, "İnsanlar döviz gibi araba alıp ellerinde bulunduruyorlar. Dövizde yaşanan artış ve düşüşler gibi ikinci el otomobillerin de fiyatların değişkenlik göstermesi normal. Bu da araçların fiyatlarının artmasında bir etken" diye konuştu.