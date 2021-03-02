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0){for(t=0;t
02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Tuzağa düşmeyin" İkinci el araba fiyatları için kritik uyarı! Araba alırken dikkat... "Tuzağa düşmeyin" İkinci el araba fiyatları için kritik uyarı! Araba alırken dikkat...
Koronavirüs salgını döneminde dalgalı seyir izleyen araba fiyatları için son dakika haberleri gelmeye başladı. İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik sonrasında, son dönemde fiyatlarda bir miktar düşüş yaşandı. Ancak uzman isimler araba almak isteyenlere uyarılarını sürdürüyor. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, "Vatandaşlar internet üzerinden araç alımı yaparken, yetki belgesine dikkat etsin. Bu belgeye sahip olanlar devletin denetiminden geçmiş işletmelerdir." dedi. İkinci el araba fiyatları için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 21:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 21:12
İkinci el otomobil almak isteyenler, piyasada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Araba almak isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik. İkinci el araba piyasasında yaşanan gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü. Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.
'PİYASALAR HAREKETLENECEK'
İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu, "Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek" dedi.
İKİNCİ EL OTOMOBİL YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ
İkinci el otomobil sektörünün şu an bir yatırım aracı haline geldiğini ifade eden Koçaçoğlu, "İnsanlar döviz gibi araba alıp ellerinde bulunduruyorlar. Dövizde yaşanan artış ve düşüşler gibi ikinci el otomobillerin de fiyatların değişkenlik göstermesi normal. Bu da araçların fiyatlarının artmasında bir etken" diye konuştu.
İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIRKEN BUNA DİKKAT
Vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyaran Koçaçoğlu, şunları söyledi:
"Vatandaşlar internet üzerinden araç alımı yaparken, yetki belgesine dikkat etsin. Bu belgeye sahip olanlar devletin denetiminden geçmiş işletmelerdir. İnternet üzerinden alım yapılırken dolandırıcılık yapılıyor. Alıcı olan kişilerin tercihleri, bu durumu belirleyecek. Piyasa fiyatının altında araç buldum diye sevinenler dolandırılmaya müsait.