Taşeron ve kamu işçisine müjde! 2021 ikinci tediye ödemeleri o tarihte yapılacak! İşte ikramiye tarihleri...

Taşeron ve kamu işçisine müjdeli haber geldi. 500 bine yakın çalışana yönelik verilen ikramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin ikincisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ödeme takvimi belli oldu. 4 eşit parçada verilen ikramiye ödemelerinin ikincisi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, taşeron ve kamu işçisine verilecek ikinci tediye ödemeleri ne zaman? İşte ikramiye tarihleri...