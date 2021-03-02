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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Taşeron ve kamu işçisine müjde! 2021 ikinci tediye ödemeleri o tarihte yapılacak! İşte ikramiye tarihleri... Taşeron ve kamu işçisine müjde! 2021 ikinci tediye ödemeleri o tarihte yapılacak! İşte ikramiye tarihleri...
Taşeron ve kamu işçisine müjdeli haber geldi. 500 bine yakın çalışana yönelik verilen ikramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin ikincisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ödeme takvimi belli oldu. 4 eşit parçada verilen ikramiye ödemelerinin ikincisi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, taşeron ve kamu işçisine verilecek ikinci tediye ödemeleri ne zaman? İşte ikramiye tarihleri...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 22:16 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 22:16
500 bine yakın çalışanın cebini rahatlatacak ikramiye ödemeleri devam ediyor. Tediye başlığı altında verilen ikramiye ödemelerinin ilki 29 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. 4 taksit şeklinde 13'er günlük verilen ve toplamda 52 günlük ikramiye alan işçiler ikinci ödemelerin tarihini merak ediyor. 2021 tediye ödeme tarihleri, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile belli oldu. Peki, taşeron ve kamu işçisine verilecek ikinci tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2021 tediye tarihleri..
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.