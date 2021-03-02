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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin cebi dolacak! Emekliye toplam 4.125 TL ödeme! İşte ödeme tarihleri... Emeklinin cebi dolacak! Emekliye toplam 4.125 TL ödeme! İşte ödeme tarihleri...
Milyonlarca emekli maaşlarının yanında birçok ödeme fırsatıyla rahat nefes alıyor. Bayram ikramiyesi ve banka promosyon ödemeleri sonrasında taban aylıklarında yükselmesi sonrasında emekliler birçok kazanç elde etmiş oluyor. Bu imkanlarda mevcut emekliler değil, yeni emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarda yararlanabiliyor. Emekli en az 1.500 TL maaşın yanı sıra, 2.000 TL bayram ikramiyesi ve alt limitten promosyonu hesap edince cebine toplam 4.125 TL girecek. Emekliler hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 20:31
Emekli vatandaşlar son yıllarda birçok elde ederek rahat nefes aldı. Emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi ve üç yılda bir kez olmak üzere promosyon ödemesini cebine koyuyor. Sunulan fırsatlardan sadece emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Tüm ödemeler sonunda toplam 4.125 TL ceplere koyulmuş oluyor. Emekli en az 1.500 TL maaşın yanı sıra, 2.000 TL bayram ikramiyesi ve alt limitten promosyonu hesap edince cebine toplam 4.125 TL girecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılda 2 bin lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.
Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
SEÇİMİNİ YAPACAK
3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor.
Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon bin 600 liraya kadar çıkıyor. Bayram ikramiyesi de bin lira. Şimdi emekli olan, ilk ikramiyeyi Mayıs'ta alacak.