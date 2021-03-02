Emeklinin cebi dolacak! Emekliye toplam 4.125 TL ödeme! İşte ödeme tarihleri...

Emekli vatandaşlar son yıllarda birçok elde ederek rahat nefes aldı. Emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi ve üç yılda bir kez olmak üzere promosyon ödemesini cebine koyuyor. Sunulan fırsatlardan sadece emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Tüm ödemeler sonunda toplam 4.125 TL ceplere koyulmuş oluyor. Emekli en az 1.500 TL maaşın yanı sıra, 2.000 TL bayram ikramiyesi ve alt limitten promosyonu hesap edince cebine toplam 4.125 TL girecek.