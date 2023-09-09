HaberlerGaleriTutarlar yenilendi, hesaplara o tarihte yatacak! e-Devlet'ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...
Tutarlar yenilendi, hesaplara o tarihte yatacak! e-Devlet'ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...
Sosyal yardım alanlara müjde! "Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?'' sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri, memur toplu sözleşme zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. İşte, 2023 güncel sosyal yardım ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 09.09.2023 08:49Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 08:49