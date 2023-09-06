Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44'lük ek zamla yeni tablo ayyuka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayındaki enflasyon artışı, emekli maaşlarının güncellenmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Merkez Bankası'nın TÜFE tahminleri ve 6 aylık enflasyon oranı gibi öngörüler, maaş artışlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. İlk iki aylık enflasyon verileri yüzde 19.44'lük bir artışı işaret etti. Buna göre yeni maaşlar hesaplandı. İşte emekliye yeni zamlı tablo...