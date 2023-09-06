06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44'lük ek zamla yeni tablo ayyuka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...

Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44'lük ek zamla yeni tablo ayyuka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayındaki enflasyon artışı, emekli maaşlarının güncellenmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Merkez Bankası'nın TÜFE tahminleri ve 6 aylık enflasyon oranı gibi öngörüler, maaş artışlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. İlk iki aylık enflasyon verileri yüzde 19.44'lük bir artışı işaret etti. Buna göre yeni maaşlar hesaplandı. İşte emekliye yeni zamlı tablo...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 07:10
  • 1
  • 27
Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44’lük ek zamla yeni tablo ayukka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...

Milyonlarca emekli, taban maaş artışlarına odaklanmış durumda ve son olarak Temmuz ayında enflasyon ve refah payı artışı almışlardı. Şimdi, gözler 2024 Ocak zammı ve ara zam için Ekim ayına kilitlenmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son 2 aylık enflasyon verileri, gelecek zamlı maaşlar için önemli bir ipucu sunuyor. SSK, Bağkur, SGK'lıya %19.44'lük ek zamla yeni tablo ayyuka çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44’lük ek zamla yeni tablo ayukka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...

2 AYLIK VERİ GELDİ

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle ipucu geldi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammını bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen TÜFE gösterirken, bunun 2 aylık bölümünün verisi belli oldu.

  • 3
  • 27
Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44’lük ek zamla yeni tablo ayukka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...

Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 19.44 olarak gerçekleşti. Yani 2 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.44'e ulaştı. Geriye 4 enflasyon verisi kaldı.

  • 4
  • 27
Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44’lük ek zamla yeni tablo ayukka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...

6 AYLIK TAHMİN NE KADAR?

Emekliler enflasyon zammının oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek ancak ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyonunun orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54-62 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

  • 5
  • 27
Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44’lük ek zamla yeni tablo ayukka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...

Yüzde 58'lik tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.