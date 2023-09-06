Meclis tarihine dikkat! 100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi, Türkiye'de uzun bir süredir gündemde olan ve beklenen bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor. Meclis'ten geçen geçici işçi düzenlemesi sonrasında taşerona kadro düzenlemesinin de gündemde olması, işçi haklarına yönelik kapsamlı çalışmalar devam ediyor. İşte, 100 bin taşerona kadro...