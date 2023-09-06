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Meclis tarihine dikkat! 100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...
Geçici işçi düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından Türkiye'de bir diğer önemli konu olan taşerona kadro düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alabileceğini belirtti. Bu düzenleme, Türkiye'de uzun süredir beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!