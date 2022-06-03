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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?
Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE mayısta yüzde 2,98, Yİ-ÜFE yüzde 8,76 arttı - Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 oldu. Önümüzdeki ay açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? İşte cevaplar...