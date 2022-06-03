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Haberler Galeri Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE mayısta yüzde 2,98, Yİ-ÜFE yüzde 8,76 arttı - Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 oldu. Önümüzdeki ay açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:35
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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 39,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 80,38 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,98, Yİ-ÜFE yüzde 8,76 yükseldi. Haziran ayı enflasyon oranının da açıklanmasıyla birlikte 2022 Temmuz zammı belirlenecek. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Haziran ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Enflasyon beklentisinin haziran ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak altı aylık zam pranı netlik kazanacak.

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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.

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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı?

Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.