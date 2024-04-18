TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?

Türkşeker en az ilkokul mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara sürekli işçi alımı yapacağını ilan etti. KPSS puan şartı aranmayan kadrolar için başvurular online olarak İŞKUR üzerinden toplanacak. İşte kadrolar ve merak edilen şartları…