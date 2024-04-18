18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?

TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?

Türkşeker en az ilkokul mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara sürekli işçi alımı yapacağını ilan etti. KPSS puan şartı aranmayan kadrolar için başvurular online olarak İŞKUR üzerinden toplanacak. İşte kadrolar ve merak edilen şartları…

Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 08:43
  • 1
  • 11
TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?

Türkşeker Genel Müdürlüğü, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası bünyesinde toplamda 390 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı.

  • 2
  • 11
TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?

Adaylardan KPSS puan şartı aranmazken başvurular online olarak İŞKUR üzerinden toplanacak. İşte ilana ilişkin detaylar…

  • 3
  • 11
TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Türkşeker sürekli işçi alımı başvuru tarihi 22 Nisan 2024 tarihi itibari ile belli olacak. Başvurular ve tarihleri ise İŞKUR üzerinden online olarak toplanacak.

  • 4
  • 11
TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?

BAŞVURU DETAYLARI

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

  • 5
  • 11
TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 22 Nisan 2024 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.