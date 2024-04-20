TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alımı! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?

Türkşeker Genel Müdürlüğü, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası'nda toplamda 390 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Kurum, en az ilkokul mezunu adaylardan başvuruları kabul edecek ve başvuru şartları ile tarihleri detaylı bir şekilde açıkladı.