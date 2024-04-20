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TÜRKŞEKER KPSS şartsız ilkokul mezunu işçi alımı! Başvurular İŞKUR üzerinden! Hangi kadrolara alım yapılacak?
Türkşeker, ilkokul mezunu adaylar arasından belirli kadrolara sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu kadrolar için KPSS puanı aranmayacak ve başvurular online olarak İŞKUR aracılığıyla toplanacak. İşte kadrolar ve merak edilen şartları…
Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:48Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:48