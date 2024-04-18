Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...
Temmuz zammı döneminde, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları yeniden değerlendirilecek. Ülke genelinde yaklaşık 16 milyon vatandaşı ilgilendiren bu düzenlemeyle birlikte emekli gelirlerinde artış öngörülüyor. Ocak ayında belirlenen en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL için ise farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Peki temmuzda emekliye ne kadar zam yapılacak?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
07:10 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
07:31
Ocak ayında gerçekleşen emekliye yapılan yüzde 49,25'lik zam, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasında adil bir dağılım sağladı. Bu dönemde en düşük emekli aylığı ise 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi, emeklilerin maddi durumunu olumlu yönde etkileyen bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Temmuz zammıyla ilgili ipuçları gelirken, taban maaş artışı da gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. Üç ayrı hesaplama yapılıyor olması, emeklilerin gelecek döneme ilişkin beklentilerini ve mali durumlarını şekillendirecek kritik bir sürecin habercisi niteliğinde.
TEMMUZDA EMEKLİYE ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan,
"Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. diye konuştu. Zaten temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz."
Işıkhan,
"Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız" şeklinde konuştu.
Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Işıkhan,
"Hayır, yok. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Sadece ekonomik refahtan değil, sağlık ve diğer boyutları da düşünmemiz lazım. Bu çerçevede emekliler yılı gerçekleştireceğiz." şeklinde cevap verdi.
Temmuz ayında emekliler için maaş düzenlemesi yapılacak. Bu yıl emeklilerin durumunu iyileştirmek amacıyla çeşitli tedbirler alınıyor. 16 milyon vatandaşı etkileyecek bu düzenleme, gelirlerini artıracak ve yaşamlarını kolaylaştıracak önlemleri içeriyor. Yeniden ele alınacak emekli maaşları için çeşitli artış formülleri değerlendiriliyor. Bu adım, emeklilerin daha iyi koşullarda yaşamalarına yardımcı olacak önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.