Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...

Ocak ayında gerçekleşen emekliye yapılan yüzde 49,25'lik zam, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasında adil bir dağılım sağladı. Bu dönemde en düşük emekli aylığı ise 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi, emeklilerin maddi durumunu olumlu yönde etkileyen bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Temmuz zammıyla ilgili ipuçları gelirken, taban maaş artışı da gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. Üç ayrı hesaplama yapılıyor olması, emeklilerin gelecek döneme ilişkin beklentilerini ve mali durumlarını şekillendirecek kritik bir sürecin habercisi niteliğinde.