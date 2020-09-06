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Düşük faiz oranları konut satışına pozitif yansıdı! Son 10 yılın en yükseği
Haziran-Ağustos döneminde kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faiz oranlarıyla verilen krediler konut satışlarını olumlu yönde etkiledi. Sektörde stokta son 10 yılın en yüksek azalmalarından biri yaşandı. Konut talebinin ise devam ettiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 06.09.2020 08:52Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 08:55
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Düşük faiz oranları konut satışına pozitif yansıdı! Son 10 yılın en yükseği
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Düşük faiz oranları konut satışına pozitif yansıdı! Son 10 yılın en yükseği
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Düşük faiz oranları konut satışına pozitif yansıdı! Son 10 yılın en yükseği
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Düşük faiz oranları konut satışına pozitif yansıdı! Son 10 yılın en yükseği
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Düşük faiz oranları konut satışına pozitif yansıdı! Son 10 yılın en yükseği