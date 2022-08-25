Türkiye’ye turist akını! Antalya Eylül’de de dolu | Milyonlar Akdeniz’de

Pandemi nedeniyle ertelenen MICE-organizasyon konseptleriyle ilgili de Antalya'ya ciddi talep oluştuğunu belirten Korhan Alşan, "Bunlar da ekim ayı itibarıyla hareketleniyor. Kasım sonuna kadar ciddi hareketlilik sağlayacak. Bununla birlikte spor turizmi önemli. Futbol ve golf başı çekiyor. Bisiklet, basketbol gibi alternatif turizm çeşitleriyle de ekim-kasım ayındaki hareketlilik artacak gibi görünüyor. Tatilcilerin büyük kısmı da gerek fiyat avantajları gerek daha sakin ve iklimsel avantajlar sebebiyle eylül-ekim aylarına olan talepleri artıracak" diye konuştu.