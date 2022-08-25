25 Ağustos 2022, Perşembe
Türkiye'ye turist akını! Antalya Eylül'de de dolu | Milyonlar Akdeniz'de
Antalya'ta 21 Ağustos itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 8,3 milyona ulaşırken, günlük 75-80 bin giriş ortalamasıyla rakamın ay sonunda 9 milyonu aşması bekleniyor. Ağustos ayı rezervasyonları için 'Boş yastık bile yok' diyen sektör temsilcileri, talep yoğunluğunun ekim ayı ortalarına kadar uzadığını açıkladı. Ambargolar nedeniyle Avrupa'ya gidemeyen Rusların, birçok ünlü markadan alışveriş için Türkiye'ye geldiği kaydedildi.
Giriş Tarihi: 25.08.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 13:17
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