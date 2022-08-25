25 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'ye turist akını! Antalya Eylül'de de dolu | Milyonlar Akdeniz'de

Türkiye'ye turist akını! Antalya Eylül'de de dolu | Milyonlar Akdeniz'de

Antalya'ta 21 Ağustos itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 8,3 milyona ulaşırken, günlük 75-80 bin giriş ortalamasıyla rakamın ay sonunda 9 milyonu aşması bekleniyor. Ağustos ayı rezervasyonları için 'Boş yastık bile yok' diyen sektör temsilcileri, talep yoğunluğunun ekim ayı ortalarına kadar uzadığını açıkladı. Ambargolar nedeniyle Avrupa'ya gidemeyen Rusların, birçok ünlü markadan alışveriş için Türkiye'ye geldiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 13:17
  • 1
  • 8
Türkiye’ye turist akını! Antalya Eylül’de de dolu | Milyonlar Akdeniz’de

Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'ya, yaz döneminde yine milyonlarca turist geldi. Ağustos ayı başındaki verilere göre, eylül ortasına kadarki dönemde özellikle 5 yıldızlı ve deluxe konseptli otellerde yüzde 100'e yakın doluluk yaşanıyor. Şu anki verilere göre talep yoğunluğunun devam ettiğini açıklayan sektör temsilcileri, eylülün 2'nci yarısı ve ekim ortasına kadar rezervasyonların, yüzde 90'ın üzerine çıktığını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Türkiye’ye turist akını! Antalya Eylül’de de dolu | Milyonlar Akdeniz’de

GÜNDE 75-80 BİN KİŞİ GELİYOR

Tur operatörü genel müdürü turizmci Recep Yavuz, 21 Ağustos itibarıyla Antalya'ya hava yoluyla gelen toplam turist sayısının 8 milyon 300 bine ulaştığını açıkladı. Yavuz, günlük yabancı turist gelişlerinin 75-80 binde devam ettiğini belirterek, ağustos sonu itibarıyla 9 milyonun rahatlıkla aşılacağını açıkladı. Yavuz, 8,3 milyon yabancı turist içinde ilk sırayı 1 milyon 363 binle Almanların, 2'nci sırayı 1 milyon 275 binle Rusların aldığını söyledi.

  • 3
  • 8
Türkiye’ye turist akını! Antalya Eylül’de de dolu | Milyonlar Akdeniz’de

Lara-Kemerağzı'ndaki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Korhan Alşan, pandemi sonrası Antalya'nın ciddi taleple karşı karşıya olduğunu belirterek, "Temmuz neredeyse tüm Antalya bölgesinde doluluk bakımından yüzde 90-95 seviyesinde, ağustosta yüzde 92-97 aralığını görebiliriz. Eylülde klasik olarak kıyı tatilciliğinde okulların açılmasıyla birlikte talepte kırılma olur normalde ama bu sene eylül ayında da ciddi hareketlilik gözlemleniyor" diye konuştu.

  • 4
  • 8
Türkiye’ye turist akını! Antalya Eylül’de de dolu | Milyonlar Akdeniz’de

KAPASİTENİN YÜZDE 80'İ SATILDI

Şu anda büyük tur operatörlerinin uçak kapasitelerinin yarısından fazlasını sattığını açıklayan Alşan, "Bu, bölgedeki otellere de yansıdı. Şimdiden eylülün yüzde 70-80 civarlarında dolu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da rahatlıkla eylülün yüzde 90'ın üzerinde olacağını gösteriyor" dedi.

  • 5
  • 8
Türkiye’ye turist akını! Antalya Eylül’de de dolu | Milyonlar Akdeniz’de

Pandemi nedeniyle ertelenen MICE-organizasyon konseptleriyle ilgili de Antalya'ya ciddi talep oluştuğunu belirten Korhan Alşan, "Bunlar da ekim ayı itibarıyla hareketleniyor. Kasım sonuna kadar ciddi hareketlilik sağlayacak. Bununla birlikte spor turizmi önemli. Futbol ve golf başı çekiyor. Bisiklet, basketbol gibi alternatif turizm çeşitleriyle de ekim-kasım ayındaki hareketlilik artacak gibi görünüyor. Tatilcilerin büyük kısmı da gerek fiyat avantajları gerek daha sakin ve iklimsel avantajlar sebebiyle eylül-ekim aylarına olan talepleri artıracak" diye konuştu.