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Haberler Galeri EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...

EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...

Emeklilik yaşı için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. EYT için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kapsam dışında yer alanlar da düzenleme için gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları bulunuyor. Bunun yanı sıra kadınlarda doğum borçlanması imkanı bulunurken, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşını erkene çekebiliyor. İşe başlama tarihinden itibaren geçerli olan yaş, yıl ve prim şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Peki, erken emekli olma şartları nelerdir? Kimler erken emekli olabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2022 11:34
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EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...

Çalışma hayatında yer alan tüm çalışanların hayali emekli olarak maaşına kavuşmak. Süreç devam ederken en çok merak edilen detaylar arasında ne zaman emekli olunacağı ve ne kadar maaş alınacağı oluyor. Prim, yaş ve yıl şartlarını farklı nedenlerden dolayı tamamlayamayanlar için bazı yollar bulunuyor. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması burada dikkat çeken iki husus oluyor. Prim günü eksik olanlar prim, yaş eksiği olanlarda bu yöntemle eksiklerini tamamlayabilecek. Peki erken emekli olmak için ne yapılmalı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...

Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yasalarımızda bazı şartlar var. Belli bir süre prim ödemek, belli bir yaşa gelmek ve kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl süreyi tamamlamak. Bu günlerde EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusu da gündemde. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların emeklilikleriyle ilgili bir çalışma da yürüyor.

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EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...

Emeklilik için en önemli şartlardan olan prim gün sayısı bazı sigortalılar için sorun oluyor.

Ya çalışma imkanı bulamadıklarından ya da kayıt dışı çalıştırıldıklarından ya da bazı sebeplerle iş hayatından ayrı kaldıklarından dolayı primleri tamamlanamıyor. Eğer bundan sonra da çalışma imkanı yoksa bu primleri toplu olarak ödeyip alma durumu da oluyor.

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EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...

Borçlanma imkanları yasalarımızda belirlenmiş durumda.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesinde borçlanılabilecek süreler belirtiliyor: a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

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EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, c) 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,