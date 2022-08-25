25 Ağustos 2022, Perşembe
EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...
Emeklilik yaşı için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. EYT için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kapsam dışında yer alanlar da düzenleme için gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları bulunuyor. Bunun yanı sıra kadınlarda doğum borçlanması imkanı bulunurken, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşını erkene çekebiliyor. İşe başlama tarihinden itibaren geçerli olan yaş, yıl ve prim şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Peki, erken emekli olma şartları nelerdir? Kimler erken emekli olabilir?
Giriş Tarihi: 25.08.2022 11:34
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