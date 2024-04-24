Türkiye'ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...

Son zamanlarda yatırımcıların ve mücevher tutkunlarının radarına giren bir kristal var: diaspor. Dünya genelinde birçok değerli maden ve taş bulunsa da, diaspor gibi nadir ve özel taşlar özellikle talep görüyor. Türkiye'de çıkarılan diaspor taşı, nadirliği açısından elmasa yaklaşan bir değere sahip. Yılda ortalama 750 kilogram çıkarılan diaspor, mücevher ve takı endüstrisinin ilgisini çekmeye başladı. Bu özel taşın benzersizliği ve nadir bulunması, hem yatırımcıları hem de mücevher tasarımcılarını cezbetmekte.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL