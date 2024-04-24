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Türkiye'ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...

Son zamanlarda yatırımcıların ve mücevher tutkunlarının radarına giren bir kristal var: diaspor. Dünya genelinde birçok değerli maden ve taş bulunsa da, diaspor gibi nadir ve özel taşlar özellikle talep görüyor. Türkiye'de çıkarılan diaspor taşı, nadirliği açısından elmasa yaklaşan bir değere sahip. Yılda ortalama 750 kilogram çıkarılan diaspor, mücevher ve takı endüstrisinin ilgisini çekmeye başladı. Bu özel taşın benzersizliği ve nadir bulunması, hem yatırımcıları hem de mücevher tasarımcılarını cezbetmekte.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:13
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Türkiye’ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...

Türkiye'de çıkarılan bir maden, son yıllarda popülerlik kazanıyor. Dünya çapında pek çok maden çıkarılsa da, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan Diaspor kristali, mücevher sektöründe büyük ilgi görüyor. Bu taş, elmastan 10 bin kat daha nadir bulunuyor ve 9 farklı renkte parlıyor.

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Türkiye’ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...

Paha Biçilemez Bir Değer

Diaspor kristalinin her gramı, oldukça yüksek değerlere ulaşabiliyor. Taşın karatına ve işlemesine göre fiyatı, 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.

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Türkiye’ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...

Hindistan, bu kristali en çok ithal eden ülkelerden biri. Türk tasarımcı Pınar Öner tarafından tasarlanan bir yüzük, ünlü model Alessandra Ambrosio tarafından kullanıldı.

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Türkiye’ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...

Diaspor taşı, gün ışığında yeşilken, mum ışığında pembe renge bürünebiliyor.

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Türkiye’ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...

Türkiye'ye Özgü Bir Güzellik

Diaspor, dünya genelinde yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor. Milas'ta, 1997'den beri bu taşın önemi vurgulanıyor ve mücevher sektöründe pırlantaya bir alternatif olarak sunuluyor.