1994 1996 1999 2002 2008 girişliler dikkat! Yaş prim gün hesaplandı; 10-12 yılla erken emeklilik

Emeklilik, Türkiye'de birçok çalışanın gelecek planlarını etkileyen önemli bir dönemdir. Yasalarda belirlenen yaş, prim ve çalışma yılı gibi şartlar, emeklilik için gereken koşulları belirlerken, bu şartlara uygun olarak emekli olanlar, çeşitli avantajlardan da yararlanabilirler. Emeklilik için belirlenen yaş ve prim doldurma koşullarına ek olarak, bazı durumlarda daha erken emekli olma imkanı da bulunmaktadır.