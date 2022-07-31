Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Avrupa için geri sayımda! Tarih verildi

Togg için ifade edilen 'Bir otomobilden daha fazlası' sloganının anlamına değinen Karakaş, "Ekosistem, sözlük anlamıyla canlı ve cansız varlıkların etkileşimleriyle oluşan ve birbirlerini besleyerek süreklilik arz eden bir düzeni tarif ediyor. Mobilite ekosistemi ise bütün ulaşım alternatiflerinin ve hayatımıza değer katacak her türlü hizmetin birbirine akıllı bir şekilde bağlı ve interaktif olduğu bir dünya demek" dedi.