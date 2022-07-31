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Haberler Galeri Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Avrupa için geri sayımda! Tarih verildi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Avrupa için geri sayımda! Tarih verildi

Türkiye'nin seri üretim için geri sayıma başladığı yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG için müjdeli haber geldi. Avrupa pazarının ihtiyacı için de çalışmaların hızla devam ettiğini belirten TOGG CEO'su Gürcan Karakaş tarih verdi. Karakaş, TOGG'un Avrupa'dan gelecek talebi karşılayacağını da dile getirdi.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 15:20
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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Avrupa için geri sayımda! Tarih verildi

2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçmesi beklenen, Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olan yerli otomobil için Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Karakaş, Togg'un Avrupa yollarına çıkacağı tarihi açıklarken, "Bizim işimiz ise klasik araç üreticilerinin işinin bittiği yerde başlıyor. Biz otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştürüyoruz" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Avrupa için geri sayımda! Tarih verildi

Yerli ve milli otomobil Togg'un fabrikasında çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Öte yandan 300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan Togg SUV'un, 200 ve 400 beygir güç sunacağı bildirildi.

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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Avrupa için geri sayımda! Tarih verildi

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Samsun E-Dergi'nin TEKNOFEST için özel sayısında yer alan röportajında önemli açıklamalarda bulundu.

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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Avrupa için geri sayımda! Tarih verildi

Togg için ifade edilen 'Bir otomobilden daha fazlası' sloganının anlamına değinen Karakaş, "Ekosistem, sözlük anlamıyla canlı ve cansız varlıkların etkileşimleriyle oluşan ve birbirlerini besleyerek süreklilik arz eden bir düzeni tarif ediyor. Mobilite ekosistemi ise bütün ulaşım alternatiflerinin ve hayatımıza değer katacak her türlü hizmetin birbirine akıllı bir şekilde bağlı ve interaktif olduğu bir dünya demek" dedi.

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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Avrupa için geri sayımda! Tarih verildi

"OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR"

Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Oyunun kuralları değişiyor. Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor" diye konuştu.