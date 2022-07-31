31 Temmuz 2022, Pazar
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Avrupa için geri sayımda! Tarih verildi
Türkiye'nin seri üretim için geri sayıma başladığı yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG için müjdeli haber geldi. Avrupa pazarının ihtiyacı için de çalışmaların hızla devam ettiğini belirten TOGG CEO'su Gürcan Karakaş tarih verdi. Karakaş, TOGG'un Avrupa'dan gelecek talebi karşılayacağını da dile getirdi.
Giriş Tarihi: 31.07.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 15:20
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