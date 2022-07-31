İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...

İŞKUR tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına başvuru yapan kişilere günlük olarak ödeme yapılıyor. Günlük üst limit olarak 163,59 TL'yi bulan ödemeler yapılıyor. Bu sayede başvuru yapanlar aylık olarak kazanç elde etmiş oluyor. 4.900 TL aylık kazanç elde edilirken, o alanda mesleki yeterlilik belgesi de elde edilmiş oluyor. Hem meslek sahibi olurken, kazanç elde etmek isteyenler İŞKUR tarafından düzenlenen projeye katılım sağlamak istiyor. İşbaşı Eğitim Programına başvuru yapan kişiler için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR eğitim programları için başvuru şartları...