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Haberler Galeri İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...

İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...

İŞKUR tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına başvuru yapan kişilere günlük olarak ödeme yapılıyor. Günlük üst limit olarak 163,59 TL'yi bulan ödemeler yapılıyor. Bu sayede başvuru yapanlar aylık olarak kazanç elde etmiş oluyor. 4.900 TL aylık kazanç elde edilirken, o alanda mesleki yeterlilik belgesi de elde edilmiş oluyor. Hem meslek sahibi olurken, kazanç elde etmek isteyenler İŞKUR tarafından düzenlenen projeye katılım sağlamak istiyor. İşbaşı Eğitim Programına başvuru yapan kişiler için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR eğitim programları için başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2022 20:12
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İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...

İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla iş başı eğitim programları düzenlenmektedir. Programa başvuru yapan kişilere 2022 yılı için işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,8 TL, öğrencilere 122,69 TL ve diğer kişilere 163,59 TL zaruri gider ödenmektedir. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. İş Başı Eğitim Programı başvuru şartları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, eğitim programına katılma şartları nelerdir? Kimler katılabilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...

İŞKUR'DAN 4.900 TL MAAŞ

2022 yılı için İşbaşı Eğitim Programları kapsamında işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,8 TL, öğrencilere 122,69 TL ve diğer kişilere 163,59 TL zaruri gider ödenmektedir. Devam edilmeyen günler için ödeme yapılmaz. Ödemeler banka aracılığıyla aylık olarak yapılır.

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İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...

İŞKUR

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıt olmalısınız.

Bu program için belirlenen Katılım Şartlarını taşıdığınızdan emin olunuz.

Katılım şartlarını sağlayan bütün öğrenciler programa katılabilir.

Program başlamadan önceki son bir ayda işsiz olanlar programdan faydalanabilirler.

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İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...

Programa devam zorunludur. Ancak, Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olursa program süresinin 1/10'unu aşmamak üzere mazeret izni ve en fazla 5 günlük sağlık izni kullanabilirsiniz. Bu sürenin aşımı halinde, programla ilişiğiniz kesilir.

Katılım şartlarını sağlayan bütün öğrenciler programa katılabilir.

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İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...

Programa doğru meslekte katıldığınızdan emin olunuz! İşbaşı eğitim programlarına; 24 ay içerisinde en fazla 320 fiili gün katılabilirsiniz.

İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi İŞKUR tarafından uygun görülmesi halinde geçerlilik kazanır ve program süresinin bitimi ile kendiliğinden sona erer.