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Türkiye'nin turizm merkezlerini bağlıyor: Süre 140 dakika kısalacak!

Türkiye'nin turizm merkezleri Mersin ile Antalya'yı, keskin virajlı yollardan kurtaracak Akdeniz Sahil Yolu Projesi, iki kentin turizm, ticaret ve tarımdaki iş birliğini arttıracak. Mersin-Antalya seyahatini kara yolundan ortalama 140 dakika kısaltacak projede, 440 kilometrelik yolun 394 kilometresi, 83 köprü ve viyadükten 61'i, 34 tünelden 19'u tamamlandı.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 13:58
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Türkiye’nin turizm merkezlerini bağlıyor: Süre 140 dakika kısalacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünden derlenen bilgiye göre, Mersin ile Antalya arasında planlanan 440 kilometrelik yolun 394 kilometresi tamamlanarak bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı. Kalan 46 kilometrelik kesimde hummalı çalışmalarını sürdüren ekipler, tünel, köprü ve viyadük inşaatlarında da önemli aşama kaydetti.

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Türkiye’nin turizm merkezlerini bağlıyor: Süre 140 dakika kısalacak!

Yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan 2 kenti bağlamak için planlanan 34 tünelden 19'u, 83 olarak planlanan köprü ve viyadükten 61'i tamamlandı.

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Türkiye’nin turizm merkezlerini bağlıyor: Süre 140 dakika kısalacak!

Proje kapsamında yapılacak kara yolu, tünel, viyadük ve köprülerde çalışmalar sürüyor.

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Türkiye’nin turizm merkezlerini bağlıyor: Süre 140 dakika kısalacak!

SEYAHAT SÜRESİ 140 DAKİKA AZALACAK

Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla, sürücülerin keskin virajları nedeniyle "çileli yol" olarak adlandırdığı Mersin-Antalya kara yolunun 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısalacak.

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Türkiye’nin turizm merkezlerini bağlıyor: Süre 140 dakika kısalacak!

Keskin virajlardan kurtulma ve yol uzunluğunun da kısalmasıyla, iki kent arasındaki seyahat süresi yaklaşık 140 dakika azalacak.