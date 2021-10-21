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Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…

Öğrencilerin okulu bitirdikten sonra en büyük sıkıntısı iş bulmak olmaktadır. Ancak bazı mesleklerde yeni mezunlara duyulan ihtiyaçlar nedeniyle hemen iş bulunabiliyor. Talebin az olması nedeniyle maaşlar da yüksek olabiliyor. Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, sanayi-okul işbirliğinde 5.500 lira maaşla bile işe başlayabiliyor. İsteyen öğrenci ise kendi iş yeri açma belgesini alabiliyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 12:24
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Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…

İş hayatına atılan yeni mezunların en büyük sıkıntılarından birisi iş bulamamak veya düşük maaş oluyor. Tecrübe eksikliği veya iş alanının darlığı nedeniyle yeni mezunlar iş bulmakta zorluk yaşayabiliyor. Ancak bazı okullardan mezun olanların avantajı daha fazla oluyor. Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin maaşları 5.500 liraya kadar yükselebiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…

Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Mesleki Eğitim Merkezi programlarıyla kalifiye eleman yetiştiriyor. Okuldan mezun olan öğrenciler, sanayi-okul işbirliğinde 4-5 bin lira maaşla işe başlayabiliyor ya da isterlerse alanlarına göre kendi iş yerini açma belgesine sahip oluyor.

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Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…

Okul, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Makine Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Kimya Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümlerinde gerçekleştirilen üretimle yılda 5 milyon ciro yapıyor.

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Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Aksoy, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da merkezi sınavla öğrenci alacaklarını ifade ederek, mezuniyetten sonra kendi ayakları üzerinde duran gençler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye'de 50 Ar-Ge merkezinden biri olduklarını hatırlatan Aksoy, öğretmen ve öğrencilerin tasarladıkları ürünlerin ekonomik bir değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

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Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…

Ar-Ge merkeziyle öğrencilerin meslekleriyle ilgili teknolojileri de yakından takip etme imkanı bulduğunu ifade eden Aksoy, öğrencilerin diplomalarının yanında iş yeri açma ve mesleki eğitim yeterliliğinin bulunduğunu gösteren 'Europass' belgeleriyle mezun olduğunu söyledi