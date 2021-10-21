Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…

İş hayatına atılan yeni mezunların en büyük sıkıntılarından birisi iş bulamamak veya düşük maaş oluyor. Tecrübe eksikliği veya iş alanının darlığı nedeniyle yeni mezunlar iş bulmakta zorluk yaşayabiliyor. Ancak bazı okullardan mezun olanların avantajı daha fazla oluyor. Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin maaşları 5.500 liraya kadar yükselebiliyor.