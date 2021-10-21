21 Ekim 2021, Perşembe
Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…
Öğrencilerin okulu bitirdikten sonra en büyük sıkıntısı iş bulmak olmaktadır. Ancak bazı mesleklerde yeni mezunlara duyulan ihtiyaçlar nedeniyle hemen iş bulunabiliyor. Talebin az olması nedeniyle maaşlar da yüksek olabiliyor. Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, sanayi-okul işbirliğinde 5.500 lira maaşla bile işe başlayabiliyor. İsteyen öğrenci ise kendi iş yeri açma belgesini alabiliyor.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 12:24
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