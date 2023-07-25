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Türkiye'nin ÖZGÜR F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke içinde değil, dünyada da ün kazanmaya başladı. Son yıllarda Türkiye'de çok hızlı atılımların gerçekleştiği ve ülkenin modernizasyon konusunda oldukça ileri seviyede olduğunu belirten bir teknoloji ajansı, F-16 Blok uçağı ÖZGÜR'ü mercek altına aldı. Gazete, bu gidişle Türkiye'nin en güçlü ordulardan biri olacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 08:42
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Türkiye’nin ÖZGÜR F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılı geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.

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Türkiye’nin ÖZGÜR F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

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Türkiye’nin ÖZGÜR F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Teknoloji ajansı gagadget.com da Türk savunma sanayiinin gelişimini ele alan gazeteler arasında oldu.

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Türkiye’nin ÖZGÜR F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Türkiye'nin özellikle F-16'lar için bir alternatif yoluan gittiğini ifade eden gazete, şu an için Ankara hükümetinin F-16'ları almak için ABD ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

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Türkiye’nin ÖZGÜR F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Özellikle Litvanya Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin ardından ABD ile olan buzların kırıldığına dikkat çeken ajans, Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ise halen F-16 satışına karşı çıktığını ifade etti.