Türkiye'nin ÖZGÜR F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke içinde değil, dünyada da ün kazanmaya başladı. Son yıllarda Türkiye'de çok hızlı atılımların gerçekleştiği ve ülkenin modernizasyon konusunda oldukça ileri seviyede olduğunu belirten bir teknoloji ajansı, F-16 Blok uçağı ÖZGÜR'ü mercek altına aldı. Gazete, bu gidişle Türkiye'nin en güçlü ordulardan biri olacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 08:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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